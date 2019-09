Azota las Carolinas

Ascienden a 30 los fallecidos en las Bahamas

CHARLESTON (AP y EFE).— El huracán “Dorian” golpeó de refilón ayer las costas de las Carolinas con vientos estremecedores, tornados y lluvia que cae de costado, conforme se acercaba a un posible impacto directo a la cadena de islas ubicadas frente a Carolina del Norte, conocidas como Outer Banks. A la tormenta se le atribuyeron al menos cuatro deceso en el sureste de Estados Unidos.

Los tornados originados por “Dorian” arrancaron techos y volcaron camiones de carga, y más de 250,000 casas y negocios se quedaron sin luz mientras el huracán avanza al norte a lo largo de la línea costera. Los vientos de la tormenta se debilitaron al caer la noche, hasta alcanzar 160 kilómetros por hora. Árboles y postes de luz quedaron derrumbados por las calles del centro histórico de la ciudad de Charleston. En algunas zonas, las ráfagas tuvieron una velocidad máxima de 129 km/h.

Las Outer Banks, una delgada línea de islas que apenas se separan de tierra firme, se preparaban para un impacto directo hoy. Al norte, Virginia también se ubica en el sendero de la tormenta y se ordenaron desalojos.

Los daños causados por la misma tormenta que devastó a Bahamas fueron relativamente ligeros en muchas partes de Carolina del Sur y Georgia, y hacia la tarde de ayer, se permitió que buena parte de los 1.5 millones de personas a las que se les había pedido desalojar, volvieran a sus hogares.

Pero los vientos en el transcurso de la noche derrumbarán árboles y ramas sobre los cables de luz, y los escombros podrían impedir que las cuadrillas de trabajadores accedan las zonas afectadas, indicó Mike Burnette, vicepresidente senior de Electric Cooperatives, una empresa eléctrica de Carolina del Norte. Los consumidores deben estar preparados para prolongados apagones, advirtió.

“Será una larga noche. Todos necesitan permanecer en un lugar seguro y lejos de los caminos hasta que pase la tormenta, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Alrededor de 150 personas desalojadas acamparon en el autódromo Charlotte Motor Speedway, de Carolina del Norte, informó el portavoz de la pista, Scott Cooper.

Víctimas fatales

En Bahamas, los muertos por el huracán “Dorian” ascendieron a 30 en las islas de Gran Bahama y Ábaco, informó el primer ministro del archipiélago en el atlántico, Hubert Minnis, quien anunció vuelos gratis para abandonarlas en cuanto se puedan habilitar zonas seguras de aterrizaje.

En una entrevista con la cadena CNN, Munnis reiteró que la cifra oficial “a buen seguro subirá”.

“Si no hubiera sido por la rápida llegada de ayuda de Estados Unidos, las cifras de fallecidos serían aún mayores y no habríamos avanzado tanto en lo que a la distribución de ayuda se refiere”, subrayó.

Además precisó que no sabe cuándo se iniciarán los vuelos para personas que no son mayores o no están enfermas, que son las primeras en ser rescatadas, pero confía en que sea en cinco días y serán trasladados gratuitamente a Nassau.

Munnis opinó que el desastre vivido en ambas islas del archipiélago va a ser “devastador para toda una generación que tardará mucho en superar lo vivido”.