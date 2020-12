Bajan a familia de un avión porque su niña rechazó la mascarilla

Una familia tuvo que abandonar el vuelo en el que regresarían a casa, luego de que su hija de dos años de edad se negó a usar la mascarilla, un requisito obligatorio en diversas aerolíneas como parte de las medidas de prevención del contagio de Covid-19.

Y es que, a pesar de las dificultades que de por sí implica viajar con niños, los protocolos de sanidad como parte de la crisis sanitaria han causado ya varias escenas de este tipo.

En esta ocasión, Eliz Orban publicó un vídeo en redes sociales donde registró el momento en que su hija Edeline, de dos años, hace todo lo posible por evitar que su padre le ponga el cubrebocas.

Más tarde, uno de los sobrecargos le pide al padre que le ponga la mascarilla a la niña, a pesar de que éste la tiene en brazos y le cubre el rostro con un pañuelo.

Eliz explicó que el vuelo ya había salido del hangar, pero que tuvo que regresar debido al incidente, por el cual se les pidió bajar del avión y éste despegó con todo y su equipaje. Además, lamentó que a pesar de ser clientes frecuentes de la aerolínea, ésta los vetó de por vida.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj