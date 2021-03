Barack Obama, de luto por la partida de "Mamá Sarah"

NAIROBI.- Sarah Obama, la abuelastra y la matriarca de la familia keniana del expresidente estadounidense Barack Obama, falleció la mañana de este lunes. Tenía 99 años.

El propio Barack Obama lamentó su partida a través de un mensaje en sus redes sociales, que compartió con una imagen acompañado de su "Mamá Sarah".

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu