Barack Obama: "En las democracias hay muchas presiones por frenar"

MADRID (EFE).- El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama declaró que "gracias a la democracia, Donald Trump no logró el cien por cien de lo quería".

En una entrevista que se emitió hoy sábado 30 de enero en la cadena radiofónica SER, el que fuera presidente de EE.UU señaló que "los gobiernos son, como yo suelo decir, buques trasatlánticos, no lanchas motoras".

"Mover la maquinaria del Estado hacia una dirección mejor requiere un esfuerzo enorme".

.@EkpeUdoh—I saw your tweet about A Promised Land and thought I’d respond. For me, the title of my book is about the work we need to do to realize the promise of becoming a more perfect union, even if we don’t get there in our lifetimes. Glad to see your book club is reading it! https://t.co/aVRMxwt5JH pic.twitter.com/Uz3LMAWD2z