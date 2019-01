Barack Obama felicita a su esposa con un conmovedor recuerdo

EE.UU.- La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, está cumpliendo 55 años de vida, por lo que su esposo, Barack Obama, fue uno de los primeros en felicitarla a través de sus redes sociales.

I knew it way back then and I’m absolutely convinced of it today — you’re one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2019