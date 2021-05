Barack Obama pierde a un amigo: muere su perrito Bo (vídeo)

Es una tradición no escrita, pero la mayoría de presidentes de Estados Unidos suelen contar con la compañía de una mascota.

Joe Biden ha vuelto a meter a un inquilino peludo en la Casa Blanca después de que Donald Trump rompiera la tradición.

Su antecesor, Barack Obama, tenía un perrito llamado Bo. Y hoy sábado 8 de mayo, el animal murió a causa de un cáncer.

El propio expresidente de los Estados Unidos lo anunció en su cuenta de Twitter.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V