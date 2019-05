BBC despide a periodista por burlarse del bebé Sussex

LONDRES (AP) — Un periodista y locutor de la BBC fue despedido luego de usar una foto de un chimpancé para referirse al bebé del príncipe Enrique y su esposa Meghan.

Danny Baker compartió una imagen en blanco y negro donde aparece una pareja tomada de la mano con un chimpancé y tituló la fotografía escribiendo “El bebé real sale del hospital”.

Aunque el periodista se disculpó por la imagen y añadió que le parecía algo gracioso e incluso la usaría para hablar de sus propios hijos o cualquier otro nacimiento, fue tomado como un acto de racismo.

The call to fire me from @bbc5live was a masterclass of pompous faux-gravity. Took a tone that said I actually meant that ridiculous tweet and the BBC must uphold blah blah blah. Literally threw me under the bus. Could hear the suits knees knocking. #Fuckem