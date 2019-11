Bebé con “máscara de Batman” es operada con éxito en Rusia

Luna Fenner es una bebé de siete meses que nació con una mancha facial en forma de mariposa; la cual sus padres cariñosamente han bautizado como “máscara de Batman”.

La historia de Luna se hizo viral por el mundo, luego de que su madre Carol Fenner compartiera en sus redes sociales que; pese a que la mancha es un nevus melanocítico congénito gigante que no afecta la salud de su bebé; los médicos se mostraron preocupados por las probabilidades de que este lunar se convirtiera en melanoma (el cáncer de piel más grave).

Carol añadió que los médicos en Estados Unidos, de donde son originarias, le plantearon la posibilidad de un tratamiento con un “mínimo” de 80 operaciones. Tanto las cirugías como el tratamiento postoperatorio representaban un gasto enorme para la familia.

Gracias a que su historia se hizo viral, un grupo de médicos rusos le propuso un tratamiento de seis u ocho operaciones; y gracias a las donaciones de gente que conoció su historia; Carol y Luna pudieron viajar a Rusia donde la pequeña fue operada con éxito.

A un mes de la operación, Carol utilizó nuevamente sus redes sociales para compartir el resultado del tratamiento; cuya recuperación –según contó en su perfil de Facebook- le resultó realmente difícil; ya que en el primer baño completo de Luna “tenía miedo de mojarle su cabecita”.

No obstante, añadió que todo salió bien y su pequeña no ha presentado dolor tras la operación.

“Gracias a Dios no necesitó un remedio para el dolor. El doctor dijo que si comía bien, reía y no trataba de tocar la bandita de su cabeza, era señal de que no estaba adolorida”, compartió la madre en redes.