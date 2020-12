Bebé muere luego de comerse una batería de reloj

La pequeña de tan solo año y medio fue sometida a una cirugía para extraer la batería, pero de nada sirvió, ya que falleció.

TEXAS.— Una bebé de año y medio murió después de ingerir una pequeña batería, la cual dañó sus cuerdas vocales, la garganta y el esófago, luego de asentarse en su organismo.

La pequeña fue llevada a un hospital de Texas, Estados Unidos, y ahí fue sometida a una cirugía para extraer la batería y tratar de reparar los órganos afectados.

Sin embargo, los médicos no pudieron hacer mucho, ya que el cuerpo de la bebé ya se había contaminado.

A baby girl has died after swallowing a tiny button battery eroded through her tissues, causing terrible burns. Reese Smith, 1, died last Thursday, Dec 17, weeks after taking the button battery out of a remote control at her home in Lubbock, Texas, and swallowing it. pic.twitter.com/gNeTmALlon

Medios internacionales dieron a conocer que la niña que fue atendida por el pediatra Thomas McGill aseguró que la membrana mucosa de la niña se había quemado, quedando “completamente negra”.

El mismo medio reveló que el especialista explicó que tras asentarse en el esófago, el producto comenzó a generar electricidad.

El médico también informó que la bebé ingirió una pila similar a la que se coloca en los relojes de pulseras, pero ésta habría sido tomada por la niña de un control remoto.

Es importante señalar que la madre llevó al hospital a la niña luego de detectar una constante tos de la menor. Sin embargo, al hacerle una radiografía, se reveló que tenía la batería al interior de su cuerpo.- Con información de TeleDiario.

Reese suffered severe burns to her throat, oesophagus and vocal cords.



The issue is that often we don't realise a little human has swallowed a battery, and once we do, it's often too late. When they are mot swallowed and go the wrong way (airway) they act as Choking Hazards. pic.twitter.com/lRB7kpYZjO