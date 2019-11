Bebé nace en pista de antro; le dan entradas gratis de por vida

FRANCIA.- Una joven, de 19 años de edad, acudió con sus amigas a un antro llamado O´Club en Touluse, Francia, pero nunca imaginó que terminaría dando a luz en plena pista de baile.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 5:30 de la mañana cuando el lugar estaba por cerrar, la joven empezó a sentir contracciones. La dueña del establecimiento Marie Helene explicó ante la prensa que en ese momento no quedaba mucha gente y que uno de los encargados de seguridad le avisó que tenían una emergencia.

Da a luz en el antro

El diario francés La Depeche informó que después la encargada vio a la joven a punto de dar a luz y supo que no llegaría al hospital, por lo que pidió a uno de los miembros de su equipo que llamara a emergencias para que les ayudarán desde el teléfono.

Un bebé sano

Todos siguieron las instrucciones al pie de la letra y el bebé nació con buen estado de salud. Lo que llamó la atención es que el antro decidió regalarle entradas gratis de por vida a partir de sus 18 años.