Bebé vence el cáncer y celebra tocando la campana (vídeo)

CALIFORNIA.- Lilian Grace, una bebé que nació en el hospital de California, fue diagnosticada con cáncer en la médula espinal en septiembre de 2019 ahora, luego de más de un año de lucha, tocó la campana y el vídeo te hará el día.

El tumor cancerígeno se encontraba en una zona inoperable y tuvo que someterse a varias quimioterapias para recuperarse de la enfermedad.

Leann Borden, la mamá de la bebé, escribió la historia de su hija a través de su cuenta de Facebook.

“Siempre quise ser mamá, siempre quise darle ese amor a alguien que me necesitara. El día que Lily nació fue el más feliz de mi vida. Aunque al poco tiempo me dieron una mala noticia, me dijeron que tenía cáncer. Ello me destruyó, pero aun así la escogería nuevamente. Tenerla me ha abierto los ojos para saber lo importante de la vida y la familia. Ella ha venido a mí por una razón y esto muy orgullosa de ser mamá”.