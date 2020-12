Bebés prematuros celebran su primera Navidad con un detalle especial

La Navidad llegó al centro de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico Summerville de HCA Healthcare, en Carolina del Sur; donde trabajadores de la salud decidieron sorprender con medias navideñas y una sesión de fotos a las familias que pasarán estas fiestas acompañando a sus bebés prematuros.

El personal quiere hacer que estas fiestas sean especiales para las familias, especialmente en un tiempo donde la sombra del Covid-19 mantiene en alerta al mundo.

Preemies and their families who are spending the holidays in the NICU at HCA Healthcare's Summerville Medical Center in South Carolina, staff are going above and beyond to make this season as special as possible, dressing them up in adorable stockings. https://t.co/1K7lpOxpef pic.twitter.com/JIQsFKQOl3