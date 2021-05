Israel va contra Bella Hadid; la acusa de querer arrojar judíos al mar

MÉXICO.- - La violencia en la que actualmente se vive en la Franja de Gaza ha dejado daños irreparables en la población y en las ciudades y es que los ataques entre israelíes y palestinos, en las últimas horas se han intensificado.

La modelo Bella Hadid utilizó sus redes sociales para defender su origen, el cual viene de Palestina, de donde es su familia.

Isabella Khair Hadid, nombre real de la exángel de Victoria's Secret, subió diferentes imágenes en donde hace referencia a la lucha y protestas que se han realizado para pedir la liberación de su pueblo, y entre las que más destaca es la foto de la boda de sus abuelos a los que llama Teta y Jido.

"Amo a mi familia, amo mi herencia, amo Palestina. Me mantendré firme para mantener su esperanza de una tierra mejor en mi corazón. Un mundo mejor para nuestra gente y las personas que los rodean. Nunca podrán borrar nuestra historia. ¡La historia es historia!", escribió. Ella explica que tras la unión de Khairiah Daher Hadid y Anwar Hadid, en 1941 en Nazaret, su familia ha pasado por algunos momentos complicados como cuando con 8 niños menores de 15 años, sus abuelos fueron sacados de sus hogar en Palestina en 1948 y se convirtieron en refugiados en Siria, Líbano y luego Túnez.

Hadid participó el sábado por la noche en una marcha en apoyo a Palestina en Brooklyn, Nueva York, en donde se le vio utilizando shemagh (tradicional pañuelo palestino) y portando la bandera de dicha nación de medio oriente.

"La forma en que se siente mi corazón… Estar cerca de tantos palestinos hermosos, inteligentes, respetuosos, cariñosos, amables y generosos, todos en un solo lugar… ¡Se siente completo! ¡Somos una raza rara! ¡Palestina es libre hasta que Palestina sea libre! PD. El goteo palestino es real", escribió.

La modelo recordó su participación, hace cuatro años, en una marcha en pro del pueblo palestino y en donde se le ve portando una pancarta con la leyenda "Palestina Libre de la ocupación israelí".

En dicha imagen, Bella Hadid confirmó su postura al estar de lado de sus hermanos y hermanas a quienes dijo protegerá y apoyará lo mejor que pueda.

"Tengo mucho que decir sobre esto, pero por ahora, lea e infórmese. No se trata de religión. No se trata de escupir odio hacia uno u otro. ¡Se trata de la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid sobre el pueblo palestino que ha estado sucediendo durante AÑOS!", relató.

Hadid aseguró que llora por lo que está pasando y si ella pudiera le quitaría el dolor a la gente, ese en donde un padre no podrá volver a abrazar a su familia o la de una madre que tiene que enterrar a su hijo, ya que no le permitieron verlo crecer.

"Te veo. Te escucho. Lloro por ti. Y estoy sufriendo por ti. Toda mi vida me han dicho que quien soy: una mujer palestina, no es real. Me han dicho que mi padre no tiene lugar de nacimiento si es de Palestina. Y estoy aquí para decirlo. Palestina es muy real y el pueblo palestino está aquí para quedarse y coexistir. Como siempre lo han hecho. Y siempre nos uniremos como familia. Siempre", escribió.

El domingo, la cuenta oficial de Israel en Twitter criticó a la modelo por su respaldo a los palestinos.

La cuenta israelí afirmó que Hadid “aboga por arrojar a los judíos al mar” y por “la eliminación de Estado judío". "Esto no debería ser un problema palestino-israelí. Debería ser un problema humano. Qué vergüenza”, tuiteó el equipo de Diplomacia Digital, del Ministerio de Asuntos Extranjeros israelí.

For those of you who don’t know, “from the river to the sea, Palestine will be free,” is a phrase used by those who call for the elimination of Israel (from the river to the sea....)