Bellas Artes llama a no violentar

Se compromete a tener tolerancia cero contra abuso

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Palacio de Bellas Artes luce diversas mantas color morado en sus esculturas con el mensaje #INBALNoViolenciaContraLasMujeres, el cual forma parte de una campaña permanente del Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal) para sensibilizar sobre la importancia de la igualdad.

Incluye procolos que promueven la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres, además de espacios de convivencia y respeto.

Las mantas y carteles, cuyo diseño fue elaborado por la Escuela Nacional de Diseño, se encuentran distribuidas por la explanada del recinto cultural, así como en las pantallas que se encuentran en el acceso central.

El Palacio de Bellas Artes fue rodeado con una gran valla metálica como prevención a posibles brotes de vandalismo durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, hoy, y el paro nacional de mañana.

Además, la noche del viernes, previo al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, mujeres representantes de los grupos artísticos del instituto presentaron una manta con la leyenda: “Los grupos artísticos reconocemos y apoyamos a la mujer. ¡Un país con cultura es un país sin feminicidios! #NiUnaMenos”.

Las instrumentistas lucieron ropa color morado y sus compañeros portaron también moño del mismo tono.

“Nos queremos vivas y libres, alzamos la voz por las que ya no tienen voz, hoy decimos ni una menos, no más violencia, no más miedo”, dijeron.

Y como parte del programa Equitativa que promueve la Secretaría de Cultura, el Museo Nacional de San Carlos, ofreció la actividad cultural “Tetada en San Carlos” con el objetivo de promover la cultura de la lactancia e impulsar su normalización.

En noviembre pasado, el personal de seguridad le prohibieron a una mujer permanecer en las instalaciones del Museo de Arte Moderno mientras amamantaba a su bebé.

Tras el escándalo, la dependencia ofreció sensibilizar a su personal. El Inbalpresentó también este fin de semana el Pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual como lo estableció la secretaría de la Función Pública (SFP), con el que se busca colocar el tema de la no violencia contra las mujeres como política fundamental.

Con el protocolo, el instituto manifiesta su “absoluto rechazo a los comportamientos que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas” y asume “el compromiso de actuar bajo el principio de cero tolerancia frente a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual y cualquier forma de violencia contra las mujeres, con el propósito de crear ambientes laborales respetuosos de la ética y dignidad. que deben regir el servicio público y con ello garantizar el derecho a una vida libre de violencia que nuestra Constitución establece como un derecho humano inalienable”.

Seguridad

Colocan vallas para resguardar monumentos y edificios, por marchas del Día de la mujer.

Resguardo absoluto

En la víspera de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el Hemiciclo a Juárez y el Palacio de Bellas Artes están rodeados con vallas metálicas. De igual forma sobre avenida Juárez, algunos inmuebles también se cubrieron con barreras de protección.

Nombres de las víctimas

En tanto en el lugar de la llamada “Antimonumenta”, frente a Bellas Artes, mujeres escribieron los nombres de víctimas de violencia de género e incluso pegaron carteles sobre las vallas.

Marchas previas

Las manifestaciones de ayer y hoy son preludio del paro nacional

