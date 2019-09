Bermudas se alista para el impacto del huracán “Humberto”

SAN JUAN.- Las autoridades del archipiélago atlántico de Bermudas; un territorio británico de ultramar formado por cerca de 150 islas, pidieron este lunes a la población que esté atento y prevenido ante la posibilidad de que el huracán “Humberto”, de categoría 1, impacte la región.

El ministro de Seguridad Nacional de Bermudas, Wayne Caines, dijo en declaraciones a medios locales que la Organización de Medidas de Emergencia (EMO, en inglés) está preparada para reunirse de forma inmediata en caso de que la ruta prevista del sistema meteorológico represente una amenaza para el archipiélago atlántico.

