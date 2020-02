Bernie Sanders gana asamblea partidista demócrata en Nevada

LAS VEGAS (AP) — Bernie Sanders obtuvo el sábado una rotunda victoria en la asamblea partidista de Nevada para consolidarse como favorito para ganar la candidatura presidencial demócrata en medio de un aumento en las tensiones internas en cuanto a si él es demasiado liberal para derrotar al presidente Donald Trump.

Pese a la contundencia del triunfo de Sanders, un grupo de precandidatos se disputaba un distante segundo lugar y cualquier impulso que pueda generarse con ello mientras el proceso se enfila a Carolina del Sur y posteriormente al Super Martes del 3 de marzo.

Joe Biden, Pete Buttigieg y Elizabeth Warren quedaron muy atrás de Sanders.

El senador de Vermont de 78 años movilizó con éxito su férrea base leal y aprovechó el apoyo de la gran comunidad latina de Nevada en la primera contienda interna demócrata efectuada en un estado con una importante población minoritaria.

En una muestra de confianza, Sanders abandonó Nevada temprano rumbo a un acto de campaña en Texas, que ofrecerá uno de los mayores tesoros de delegados el Super Martes, que se encuentra a 10 días. El senador progresista dijo a los partidarios en El Paso que Trump es “un mentiroso patológico que administra un gobierno corrupto”.

Esta victoria de Sanders se da luego que también ganara este mismo mes en las primarias de Nueva Hampshire. Básicamente terminó empatado en el primer lugar en la asamblea partidista de Iowa con Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, quien pretende posicionarse como un rival ideológico frente a las tajantes políticas progresistas del legislador, pero que este sábado pasaba apuros para terminar en un distante segundo lugar en Nevada.

La victoria, aunque ha animado a los partidarios de Sanders, sólo ha profundizado las preocupaciones entre los líderes demócratas de inclinación convencional que temen que el autodescrito socialista demócrata sea demasiado extremista como para derrotar a Trump.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you!