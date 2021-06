El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, dimitió de su cargo tras el escándalo que se desató al conocerse que incumplió las restricciones durante una relación extramatrimonial con una ayudante.

Hancock renunció en una carta que dirigió al primer ministro, Boris Johnson, después de la publicación de una grabación por el diario The Sun en la que se le puede ver abrazando a su ayudante, Gina Coladangelo el 6 de mayo, cuando se recomendó no abrazar a nadie fuera del hogar.

Un beso -y la polémica por su relación- le cuesta el puesto al Ministro de Sanidad británico



