Biden amenaza a Birmania con sanciones tras golpe de Estado

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, amenazó a Birmania con sanciones tras el golpe de Estado y pidió a la comunidad internacional que hable con "una sola voz" para hacer que los militares birmanos "cedan inmediatamente" el poder.

En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, Biden anunció que pidió a su Gobierno que revise "inmediatamente" si debe volver a imponer las sanciones, levantadas en la última década a medida que Birmania avanzaba hacia una incipiente y frágil transición democrática.

"Durante casi una década, el pueblo de Birmania ha estado trabajando constantemente para establecer elecciones, un gobierno civil y la transferencia pacífica del poder. Ese progreso debe ser respetado", aseveró el mandatario estadounidense.

Hardworking Americans need help and they need it now. That’s why I’m calling on Congress to immediately pass my American Rescue Plan that will deliver direct relief, extend unemployment insurance, help folks put food on the table and keep a roof over their heads, and more.