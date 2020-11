Biden gana por 284 votos, según la agencia AP

WASHINGTON (AP) — El demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump para consagrarse 46to. presidente de Estados Unidos hoy sábado 7 de noviembre.

Así, el candidato demócrata se coloca al frente de una nación martirizada por una pandemia histórica, sus secuelas económicas y un profundo malestar social.

Su victoria se produjo luego de tres días de incertidumbre al procesarse boletas por correo que demoraron el recuento.

Biden superó el umbral de 270 votos en el Colegio Electoral al ganar el estado de Pensilvania.

De acuerdo con el conteo de la agencia AP, sumó 284 votos, al ganar en Pensilvania, y Trump se varó en 214.

"Associated Press declara a Joe Biden ganador de una agotadora campaña por la presidencia estadounidense. Conducirá a una nación polarizada a través de una colisión histórica de crisis de salud, económicas y sociales", se citó en un mensaje de tuiter de AP que titula: Biden gana.

