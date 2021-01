Biden hace llamado a Trump: "Esto no es progreso, es insurrección"

En medio de la manifestación de enfurecidos simpatizantes del presidente Donald Trump, que irrumpieron este miércoles en el Capitolio federal durante una caótica protesta emprendida con el propósito de frustrar una transición pacífica del poder, el presidente electo, Joe Biden, dio un mensaje a través de sus redes sociales.

"Son extremistas"

"Volveremos a poner la democracia. La voz del presidente importa, no importa que tan bueno o malo es, pero debe inspirar", dijo Biden.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Te puede interesar: Un herido de bala en protesta de seguidores de Trump (vídeos)

Luego de la transmisión, el presidente electo tuiteó una parte de su mensaje.

"Permítanme ser muy claro: las escenas de caos en el Capitolio no representan quiénes somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión, es desorden. Limita con la sedición y debe terminar ahora.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

Una petición a Donald Trump

"Hago un llamado al presidente Trump para que salga a la televisión nacional ahora, para cumplir su juramento y defender la Constitución, para terminar este asedio".



I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

"Esto no es progreso es insurrección y el mundo está viendo", enfatizó Biden.

America is so much better than what we’re seeing today. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

Pence pide a los manifestantes que dejen el Capitolio

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence pidió a los manifestantes que abandonen el Capitolio de inmediato, yendo más allá que el mandatario Donald Trump, quien sólo pidió a sus simpatizantes “mantenerse pacíficos”.

En un tuit emitido el miércoles en la tarde, Pence dijo que “este ataque contra nuestro Capitolio no será tolerado, y los implicados serán enjuiciados con todo el peso de la ley”.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Desafió a Trump

Pence, un leal aliado del presidente, desafió horas antes a Trump, y le dijo que no tiene la autoridad para descartar los votos electorales con los que el demócrata Joe Biden será el próximo gobernante del país. Trump había exhortado públicamente a Pence a que anulara la voluntad de los electores, pero el papel constitucional del vicepresidente en el proceso es sólo ceremonial.

Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en una protesta caótica. Trump hizo después un exhorto moderado a favor de la paz pero no pidió a sus simpatizantes que se dispersaran.