Biden integra a exrival

Pete Buttigieg será el secretario de Transporte

WASHINGTON (EFE).— El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, nombrará a su exrival en las primarias demócratas Pete Buttigieg como secretario de Transporte, informaron ayer medios estadounidenses que citan a fuentes familiarizadas con la decisión.

De esa forma, Buttigieg podría convertirse en el primer miembro de la comunidad de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (Lgtbiq) en ser confirmado por el Senado de Estados Unidos para un puesto en el gobierno.

El demócrata anunció su retirada de las primarias demócratas y expresó su apoyo por Biden justo antes del decisivo supermartes del 3 de marzo de este año, cuando el actual presidente electo consiguió aglutinar el apoyo de los votantes moderados y se erigió como el candidato de consenso del partido.

Las primarias, sin embargo, catapultaron a la fama a al exalcalde de South Bend (Indiana), quien pasó de ser un desconocido para la mayor parte de estadounidenses a ser el favorito en la bancada moderada del partido, después de ganar por un estrecho margen los “caucus” de Iowa, el primer estado en votar en las primarias demócratas.

Buttigieg, de 38 años, se perfiló como un milenial modélico que mezclaba su mensaje de esperanza con valores profundamente cristianos y la constante reivindicación de su condición como veterano del Ejército, ya que combatió en Afganistán.

A pesar de haber sido rivales, Buttigieg guarda una buena relación con Biden y con la vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, a la que ayudó a prepararse para su debate electoral con el actual vicepresidente, Mike Pence.

Asimismo, poco después de que Buttigieg abandonara las primarias demócratas, Biden dio un emotivo discurso en el que comparó al joven exalcalde con su hijo Beau, que también luchó en Afganistán y que falleció de cáncer en 2015.

“Es el mayor elogio que le puedo dar a un hombre o a una mujer”, dijo entonces Biden, que alabó el “coraje moral” de Buttigieg y aseguró que tendría una larga y brillante carrera política.

De hecho, dirigiéndose al público, Biden afirmó: “Les prometo que, a lo largo de su vida, van a terminar viendo a Pete mucho más que a mí”.

A la espera de que se haga oficial el nombramiento, Biden sigue dibujando su futuro gabinete, del que ya forman parte Antony Blinken como secretario de Estado, Janet Yellen como secretaria del Tesoro y Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional.

El presidente electo también nominó a Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, a Lloyd Austin como jefe del Pentágono, Avril Haines directora de Inteligencia Nacional y Linda Thomas-Greenfield, como embajadora ante Naciones Unidas.

De los departamentos que quedan por seleccionar, el de Justicia es el de más alto nivel, un cargo que la oficina de Biden ha dicho que piensa anunciar antes de Navidad.

Felicitación

El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, felicitó finalmente ayer a Biden por su victoria en las elecciones de noviembre.

“El Colegio Electoral ha hablado. Así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden”, dijo McConnell en declaraciones desde el pleno del Senado.

Durante más de un mes, McConnell y la mayoría de los republicanos en el Congreso habían guardado silencio y evitado reconocer el triunfo de Biden, mientras el mandatario saliente, Donald Trump, insistía en sus denuncias sin pruebas de que se había perpetrado un fraude electoral.

McConnell es el legislador republicano más poderoso de Washington, y su reconocimiento de la victoria de Biden, aunque tardío, promete devolver una pizca de normalidad al proceso de transición, que se completará con la llegada al poder del presidente electo el próximo 20 de enero.

Gabinete Acercamientos

El secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá esta semana con su sucesor en el cargo, Antony Blinken.

La reunión, mañana

Pompeo se reunirá con Blinken mañana jueves, dijeron a The Associated Press dos fuentes allegadas que pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para dar ese anuncio públicamente.

De los más cercanos

Pompeo ha sido uno de los partidarios de Trump más acérrimos y fue criticado cuando dijo, poco después de las elecciones, que se estaba preparando “para una segunda administración Trump”.