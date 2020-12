Biden nominaría a Pete Buttigieg como Secretario de Transporte

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, va a nombrar a su antiguo rival en las primarias demócratas Pete Buttigieg como secretario de Transporte, informó este martes CNN y The Washington Post.

President-elect Joe Biden is expected to pick former South Bend, Indiana, mayor Pete Buttigieg to head the transportation department, sources say: https://t.co/Hvyu9jPL9R