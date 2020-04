Biden, ya con camino libre

Sanders se retira de la búsquedade la candidatura

WASHINGTON (AP y EFE).— El senador Bernie Sanders, quien vio cómo su otrora ventaja fuerte en las primarias demócratas se evaporaba a medida que el establishment del partido se alineaba rápidamente detrás de su rival Joe Biden, abandonó ayer la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos, en reconocimiento de que el exvicepresidente lleva demasiada ventaja para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo.

El anuncio del senador de Vermont convierte a Biden en el virtual candidato demócrata que competirá con el presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.

“El camino hacia la victoria es virtualmente imposible”, indicó Sanders a sus seguidores ayer. “Si creyera que tenemos un camino factible para la nominación, ciertamente continuaría la campaña, pero simplemente no es así”.

Al principio, Sanders excedió las grandes expectativas de que sería capaz de recrear la magia de su campaña por la candidatura en 2016, e incluso superó un ataque cardíaco en octubre, pero el apoyo inconmovible del ala izquierda no pudo superar los temores sobre su “elegibilidad” y de que su ideología socialdemócrata no sería aceptable para el electorado en comicios generales.

El senador de 78 años inició su campaña más reciente con dudas de si sería capaz de recuperar el apoyo de quienes hace cuatro años lo escogieron como alternativa insurgente a la elegida del establishment, Hillary Clinton. Aunque ganó 22 estados en 2016, no había garantías de que repetiría la hazaña, siendo el contendiente de mayor edad.

Sin embargo, las encuestas favorables y la fuerte recaudación de dinero —casi totalmente de pequeños donantes en línea— acallaron las dudas. Pudo atraer a votantes jóvenes e incluso a sectores del electorado hispano, aunque no al electorado de raza negra.

Sanders obtuvo mayorías en Iowa y Nueva Hampshire, los primeros estados en votar y una amplia victoria en Nevada, lo que aparentemente le dejaba el camino llano para ganar la candidatura demócrata mientras un amplio campo de precandidatos alternativos se hundía a su alrededor.

Sin embargo, el respaldo crucial a Biden del influyente legislador Jim Clyburn y una victoria que superó las expectativas en Carolina del Sur proyectó al exvicepresidente al primer lugar antes del llamado Supermartes, cuando ganó 10 de los 14 estados en juego. Ese día fue cuando el mayor número de estados realizaron elecciones primarias para seleccionar a los delegados a la convención nacional en la que será elegido oficialmente el candidato presidencial.

En pocos días, los principales rivales demócratas retiraron sus postulaciones y anunciaron su respaldo a Biden. La campaña del exvicepresidente, que parecía al borde del derrumbe después de Nueva Hampshire, cobró vitalidad cuando el establishment moderado se unió para apoyarlo contra Sanders.

La semana siguiente, Biden se impuso en Michigan, Missouri, Mississippi y Idaho, resultados tan decisivos que esa noche Sanders viajó a Vermont sin siquiera hablar con la prensa.

“Nuestra campaña ha ganado el debate ideológico, pero estamos perdiendo el debate sobre la elegiblidad”, dijo al día siguiente.

Biden reconoció ayer a Sanders el haber “creado un movimiento”, en un primer pronunciamiento tras la decisión del senador de suspender la campaña.

En un comunicado, Biden expuso que “Bernie ha puesto su corazón y su alma no solo en postularse para presidente, sino también por las causas y los problemas a los que ha dedicado toda su vida […] Ha hecho algo raro en política. No solo ha dirigido una campaña, ha creado un movimiento”, expresó.

“Aunque es posible que Bernie y yo no estemos de acuerdo sobre cómo podríamos llegar allí, estamos de acuerdo en el objetivo final de estos problemas y muchos más”, dijo el exfuncionario de Obama en una carta dirigida también a los seguidores del senador.

Biden afirmó a los votantes que la campaña de Sanders continuará impactando en las elecciones, pues abordará los temas promocionados por el senador; también se afirmó como amigo de Bernie y dijo que se acercará a él.

El exvicepresidente también prometió que logrará que la atención médica será accesible para todos los estadounidenses y que la educación universitaria será gratuita, causas que Sanders ha contribuido a visibilizar y ahora Biden capitaliza para su campaña.

“A sus seguidores (de Sanders) los veo, los escucho y entiendo la urgencia de lo que tenemos que hacer en este país. Espero que te unas a nosotros. Usted es más que bienvenido”, dijo a los simpatizantes de Sanders y añadió que juntos vencerán a Trump.

El presidente Donald Trump pidió ayer a los votantes de Sanders que le respalden en las elecciones de noviembre, debido a sus ideas afines en cuanto al “comercio”.

En una serie de tuits, Trump reaccionó con sorna a la retirada de Sanders, que representaba al ala izquierdista del partido.

“La gente de Bernie debería venirse al Partido Republicano, ¡Comercio!”, escribió Trump.

El mandatario aludía así al escepticismo respecto a los tratados comerciales multilaterales que él mismo comparte con Sanders y muchos de sus votantes, aunque sus posturas son distintas en la mayoría de los otros temas económicos y sociales.

“¡Yo no veo a AOC y a las otras tres apoyando al adormilado Joe (Biden)!”, añadió Trump en referencia a las siglas con las que se conoce a la influyente congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que había respaldado a Sanders, y las otras tres legisladoras izquierdistas que forman parte de “La brigada” (“The squad”): Ayanna Pressley, Rashida Tlaib e Ilhan Omar.

En las elecciones presidenciales de 2016, el 12 % de quienes apoyaron a Sanders en las primarias demócratas acabaron votando por Trump en los comicios de noviembre, según datos de 2017 del Estudio Cooperativo del Congreso sobre Elecciones.

Este año, algunos votantes de Sanders han indicado que no apoyarían a otro candidato demócrata que no fuera él, pero no está claro si llegarían al extremo de acudir a las urnas y votar por Trump.

El gobernante también se mostró sorprendido en Twitter por el anuncio de Sanders de que mantendrá su nombre en las papeletas de las primarias que quedan, para así conseguir delegados e influir en la agenda del partido.

Además, el presidente culpó de la caída de Sanders a la senadora Elizabeth Warren, quien también pertenece al ala izquierdista del partido y se retiró hace un mes de la contienda demócrata.

“¡Si no fuera por ella, Bernie habría ganado casi cada estado el supermartes! Esto ha acabado tal y como querían los demócratas y el DNC (Comité Nacional Demócrata, secretariado), como ocurrió con el fiasco de la corrupta Hillary”, zanjó Trump.

