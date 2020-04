"Big Poppa", el perro viral por estar triste en aislamiento

ESTADOS UNIDOS.- Una foto de un perrito triste durante su aislamiento conmovió a usuarios de todo el mundo. Big Poppa es un bulldog inglés de tres años que está viviendo su encierro en casa con Rashida Ellis en Atlanta.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Al compartir la foto en Twitter, Rashida escribió:

"Big Poppa ha estado tan triste hoy, creo que extraña jugar con los niños en el edificio. Simplemente los mira desde el patio".

This is him waiting for me to finish working.... Every SINGLE Night 🤣🤦🏽‍♀️❤ pic.twitter.com/uoLavaQV8R — Rae Elle (@RaeElle) April 23, 2020

"Todo lo que quiero hacer es jugar con los niños en mi edificio, pero debido a Covid-19... no puedo. Aplana la curva por favor ", añadió en La publicación.

Celebridades reaccionan a fotos de Big Poppa

Big Poppa ya es toda una personalidad y celebridades como Ellen DeGeneres y Maisie Williams de Game of Thrones reaccionaron a la publicación.

El perrito incluso llamó la atención de medios locales, quienes entrevistaron a la dueña.

Poppa has an IG: PoptheBulldog if anyone is interested pic.twitter.com/rxWni62Vm6 — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

"No podemos hacer las cosas que solíamos hacer, no podemos pasar el rato con nuestros amigos. Creo que resultó ser este perro, y no solo está tan triste y lindo y quieres que todo cambie para él, sino que también quieres que todo cambie para ti, porque todos estamos en esta situación", finalizó.

