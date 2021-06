¿Por qué Bill Gates cree que los ricos no deben comer carne?

MÉXICO.- Bill Gates es famoso por haber fundado una de las empresas de tecnología más importantes del mundo: Microsoft. Pero recientemente también se convirtió en una de las voces expertas sobre la pandemia de Covid-19, ya sea porque vaticinó con éxito el desarrollo de la enfermedad, o porque invirtió millones en su investigación.

Uno de los temas que, desde hace años, han preocupado al empresario es el cambio climático y, en ese sentido, se ha dedicado a proponer algunas soluciones entre las que se encuentran el que los países ricos no consuman carne.

If Bill Gates gets his way, food in our future will little resemble what’s on our plates today. It will be replaced by menu of GMOs, fake lab-made “meat’ + artificial cheese—all made with patented technologies from which he’ll make millions. #TheDefenderhttps://t.co/L1vUGPf8rH