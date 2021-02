Boeing recomienda suspender operaciones del modelo 777

WASHINGTON.- La compañía estadounidense Boeing recomendó este lunes suspender las operaciones de los 69 aviones del modelo 777 que se encuentran en servicio y de los 59 en almacenamiento, todos ellos con motores del tipo "Pratt & Whitney", tras el incidente ocurrido el sábado con uno de ellos en pleno vuelo.

"Boeing está inspeccionando activamente el incidente relacionado con el vuelo 328 de United Airlines. Si bien la investigación (de las autoridades) está en curso, recomendamos suspender las operaciones de los 69 aviones 777 en servicio y de los 59 en almacenamiento con motores ‘Pratt & Whitney 4000-112’, hasta que la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) identifique el protocolo de inspección apropiado".

"Boeing apoya la decisión tomada este domingo por la Oficina de Aviación Civil de Japón y la iniciativa de este lunes de la FAA de suspender las operaciones de aviones 777 propulsados por motores Pratt & Whitney 4000-112“, asegura la compañía aeronaútica.

La decisión se produjo después del incidente registrado el pasado sábado por uno de estos aviones de la compañía United Airlines que partió desde la ciudad estadounidense de Denver, en Colorado, con destino a Honolulú, en Hawái.

La nave tuvo que regresar de emergencia después de sufrir problemas con un motor, cuyas partes cayeron sobre un suburbio de la capital del estado de Colorado, informaron las autoridades.

El avión, un Boeing 777-200 retornó al aeropuerto internacional de Denver y aterrizó de “forma segura, después de experimentar un fallo en su motor derecho poco después de despegar“, indicó en un comunicado la AFA.

We are voluntarily & temporarily removing 24 Boeing 777 aircraft powered by Pratt & Whitney 4000 series engines from our schedule. We will continue to work closely with regulators to determine any additional steps and expect only a small number of customers to be inconvenienced.