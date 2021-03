"Bolas de fuego" cruzan el cielo de Reino Unido y de Dzidzantún

MÉXICO.- Un objeto luminoso pasó por el cielo de Reino Unido el domingo, llamado la atención de los residentes locales. El viernes, en Dzidzantún, también se vio la caída de otro objeto.

En el caso de Reino Unido, el meteorito fue visible durante siete segundos antes de las diez de la noche y fue captado por varias cámaras de seguridad. En redes sociales circulan vídeos en los que se ve cómo el cuerpo celeste aparece en el cielo nocturno, dejando atrás una estela de brillo.

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj