Bola de fuego sorprende a Estados Unidos (vídeo)

La caída de una bola de fuego en Estados Unidos quedó grabada en vídeo. Además, el avistamiento de este fenómeno se reportó en al menos 12 estados del citado país.

La American Meteor Society compartió un vídeo tomado en Knoxville (Tennessee) que muestra la caída del meteorito en la tierra, el domingo pasado.

Algunos testigos describieron el hecho como una función de fuegos artificiales, pues unos contemplaron un destello verde y otros uno blanco, otros comentaron que creyeron que era una estrella fugaz.

Fireball caught over Knoxville, TN last night



This fireball has been see from IL, IN, KY, MD, MI, NC, OH, PA, SC, TN, VA, WV & Ontario! We received 119 reports so far. If you saw it, please report it here: https://t.co/6WrVfuI28I



Map & Trajectory: https://t.co/JpEsHiLAlq pic.twitter.com/qNh1eBytsj