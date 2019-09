Bombardeo saudí deja más de 100 muertos en Yemen

SANÁ. — Este domingo, la coalición encabezada por los saudíes lanzó múltiples bombardeos contra un centro de detención operado por los rebeldes hutíes en el suroeste de Yemen, matando al menos a 100 personas y dejando a docenas más heridas, informaron las autoridades y el ministerio de salud de los insurgentes.

U.S. bombs, logistical support, and intelligence for the Saudi dictatorship's airstrikes make us complicit in this nightmare.



Congress has declared this war unconstitutional. We must now stand up to Trump and defund all U.S. involvement in these horrors. https://t.co/590lTcBtku