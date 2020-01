Bomberos son rociados con agua durante manifestación en París

Cientos de bomberos se manifestaron la tarde del martes en París, en demanda por una mejora en sus condiciones laborales y el reconocimiento a su profesión; sin embargo, la marcha fue neutralizada por la policía, que utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes.

De acuerdo con el sitio Aristegui Noticias, el enfrentamiento derivó cuando los bomberos intentaron derribar las barras del puente instaladas a través de los Cours de Vincennes para evitar el acceso a la carretera de circunvalación.

Don't let the BBC or whoever let you think what is happening in France is something small as the motivation of the Firefighters to take on the Government show



This is the biggest uprising in Western Europe at least since 1968pic.twitter.com/911n46YKfW