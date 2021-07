Boris Johnson "pelea" con su paraguas junto al Príncipe Carlos (video)

Esta mañana, Boris Johnson, el Primer Ministro de Reino Unido protagonizó un video que sacó la sonrisa a más de uno, incluso al Príncipe Carlos, pues el viento jugó en su contra para protegerse de la lluvia.

Durante una ceremonia en el Memorial de la Policía del Reino Unido se encontraba a su lado el Príncipe Carlos y en la parte posterior ocupaba una silla la ministra Interior Priti Patel, sin embargo, a causa de la lluvia los invitados se cubrían con impermeables y paraguas.

El Primer Ministro no fue la excepción y al tener una sombrilla en la mano decidió abrirla y luego de ofrecérsela a la ministra, quien se negó a recibirla, la sombrilla se cerró. En cuestión de segundos, ante el intento de Johnson para abrirlo, el aparato se volteó por completo a causa del viento.

Tanto el Príncipe de Gales como la ministra no pudieron contener la risa ante el desafortunado accidente el cual quedó grabado.

Boris Johnson struggles with an umbrella, much to the amusement of the Prince of Wales and Home Secretary Priti Patel.



The Prime Minister was attending a dedication ceremony of the UK Police Memorial at the National Memorial Arboretum in Staffordshire.#5News pic.twitter.com/dKsJ8E3ZnS