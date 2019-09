Boris Johnson pide respaldo a su plan de “brexit”

LONDRES (AP).— El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó ayer la noción de que quiere una elección anticipada para garantizar el “brexit” e insistió en que esa no es la forma de lograr un acuerdo.

Johnson criticó la medida parlamentaria programada para hoy con el objetivo de postergar la separación del Reino Unido de la Unión Europea (UE), argumentando que sería “cortarle las piernas” a la postura británica. El primer ministro habló poco después de que los legisladores publicaron en Twitter una copia de su proyecto de ley, dejando en claro que presionarán al gobierno para buscar una demora en caso de que no se llegue a un acuerdo con la UE.

“Dejemos que nuestros negociadores hagan su trabajo, sin la Espada de Damocles sobre sus cuellos, y sin una elección, sin una elecció”, declaró. “No quiero una elección, ustedes no quieren una elección. Prosigamos con la agenda del pueblo”.

Los partidos de oposición prometen impugnar la postura de Johnson de dejar la Unión Europea el 31 de octubre, aun si no existe un pacto. A un “brexit” sin acuerdo se le considera peligroso debido a que pondría fin a décadas de comercio sin obstáculos con el mercado único de la UE, el principal socio comercial del Reino Unido.

A pesar de los comentarios de Johnson, la residencia oficial dijo horas más tarde que el premier convocaría a elecciones anticipadas en caso de que sus opositores en el Parlamento logren aprobar una medida que bloquee sus planes de salir del bloque europeo en el plazo establecido. Su objetivo sería obtener una mayoría en el nuevo Parlamento que respalde su postura en el tema.

Amenaza

Las tensiones se originaron después de que Johnson se distanció de miembros de su propio partido, el Conservador, que se oponían a sus planes de “brexit”. A los llamados “rebeldes” se les advirtió ayer que serán expulsados del partido en caso de que apoyen las medidas parlamentarias.

Johnson insiste en que la posibilidad de un “brexit” sin acuerdo debe mantenerse como opción en las negociaciones con la Unión Europea. El bloque continúa con una postura firme de que no renegociará el acuerdo concretado con la ex primera ministra Theresa May sobre los términos de la salida británica y el marco regulador de las relaciones a futuro entre ambas partes.

Ese pacto fue rechazado tres veces en el Parlamento, en buena medida debido a la oposición a ciertas cláusulas relacionadas con mantener una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte.

“Contra la democracia”

El líder laborista, Jeremy Corbyn, afirmó ayer que el Reino Unido necesita celebrar elecciones generales anticipadas para poder avanzar y consideró que el cierre temporal del Parlamento supone “un ataque contra la democracia”.

Opinión

En un discurso en Salford, el político opinó sobre la gestión del actual Ejecutivo conservador de Boris Johnson del “brexit” y sobre los planes del premier de clausurar las sesiones parlamentarias desde mediados de este mes, en un momento crítico en la política nacional.