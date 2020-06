Bosé: en la vacuna de Covid-19 implaran microchips para conntrolarnos

reniega de la vacuna del Covid-19

El cantante lanza una teoría de la conspiración en la que asegura que quieren controlar a la población con vacunas contra la Covid-19

ESPAÑA.— Miguel Bosé ha utilizado su cuenta de Twitter para arremeter contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

En sus mensajes dice que las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar el Covid-19 son las culpables de la muerte de miles de personas, pero que también serán las que ayudarán a controlar al mundo entero.

Estos tuits salen tan solo cinco días después de que el cantante dijera que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos".

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd

En los mensaje que ha compartido en redes sociales, Bosé asegura que GAVI, una iniciativa impulsada por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado miles de víctimas en todo el mundo.

Asimismo señala que en la India los han expulsado y denunciado, y que en Kenia han destapado sus atrocidades.

Sin embargo su molestia va directamente hacia Bill Gates, al que llama "el eugenésico" y de quien dice que parece que se ha olvidado de la existencia de la maldita hemeroteca.

O de que en el pasado habló reiteradamente sobre su proyecto de vacunas con microchips y/o nano bots para obtener todo tipo de información que pudiera ayudar a controlar la población mundial.

El español también explica que al activarse la red 5G seremos borregos a su merced y necesidades, pues esta herramienta es clave en la operación del dominio global.

En las publicaciones del español también Pedro Sánchez es señalado, pues dice que 'El Salvador', es el supuesto cómplice de un plan macabro y supremacista al que se unió como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía.

Al final el cantante nacido en Panamá menciona que con sus mensajes solo pretende informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo.

"YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia".