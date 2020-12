Brandon Bernard, a pocas horas de su ejecución, luchan por salvar su vida

Brandon Bernard es uno de los sentenciados a la inyección letal en la lista pendiente de la administración de Donald Trump, quien este jueves firmó una serie de ejecuciones previo a su salida de la Casa Blanca.

A pocas horas de que se lleve al cabo la ejecución, en redes sociales cientos de personas han firmado una petición para pedir al todavía presidente de Estados Unidos que cambie la sentencia de Bernard, acusado de complicidad en el homicidio de dos ministros religiosos, en 1999.

Incluso la celebridad de telerrealidad Kim Kardashian se sumó a las peticiones de clemencia por la vida del hombre de 40 años, alegando que “lo que hizo Brandon está mal, pero matarlo no solucionará las cosas”.

I stand by what I have always said, I can empathize and feel pain for the victims and their families. Killing Brandon will not bring them back and I believe in my heart of hearts killing him isn’t right. What Brandon did was wrong, but killing him won’t make things right.