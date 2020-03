“Bravo, queridos policías”

Personal de salud agradece labor de agentes del orden

Médicos, enfermeras y personal de apoyo de un hospital de Alicante, España, rindió emotivo homenaje a policías y otros agentes encargados de guardar el orden.

El momento se recoge en un vídeo que nos hizo llegar Evelyn Mena, con un mensaje que dice que se lo envió un sobrino, uno de los mexicanos que combatieron el Ébola en África, José Antonio Delgado de los Reyes.

La grabación muestra la escena del equipo de salud en la puerta del hospital y a los agentes del orden en la calle de enfrente, junto a sus patrullas. Se escucha una voz que hace referencia a las muestras de solidaridad y de aliento mutuo entre los españoles que por las noches, a las 8, acostumbran asomarse a balcones y ventanas para animarse unos a otros y brindarse aplausos.

El orador de la grabación llama a los agentes “queridos policías” y les dice que ellos tienen mucho mérito en la labor que desempeñan y merecen también aliento y reconocimiento, aunque nadie se los haga saber ni sentir.

A continuación estallan todos en fuerte, largo, aplauso y el orador agradece y da la voz de retirada.

Evelyn nos comparte que en una llamada su sobrino le explicó que “este virus es nuevo, no requiere compra de medicamentos, sino de no estar en contacto con otros porque no se sabe si la otra persona lo tiene”.

También le recomendó: “Si sales, mantente a una distancia de dos metros. Procuren tener una despensa extra en casa y quedarse en un solo lugar”.

Por último le comentó que en España hay carencia de personal y de medicamentos en los hospitales por el contagio comunitario y que ya no se puede andar en las carreteras.

España entró en su segunda semana de confinamiento por el coronavirus, a la espera de que llegue el impacto más fuerte de la pandemia.

El gobierno español decidió ayer prorrogar hasta el 15 de abril el estado de alarma que supone el confinamiento de la población y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solicitó a la Unión Europea (UE) “la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia”.

Sánchez destacó que se trata de una “crisis simétrica que cayó como un ladrillo sobre el conjunto de la Unión Europea”.

Se necesita por ello una respuesta europea, no sólo nacional, un “plan Marshall” de inversiones públicas para el proceso de reconstrucción posterior, indicó.

Hasta ayer domingo, el coronavirus había causado en España 29,000 contagiados y más de 1,700 fallecidos, según autoridades de salud.— Luis Alberto Luna Cetina

