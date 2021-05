Joven de 24 años murió por Covid; tuvo un bebé que no conoció

ARGENTINA.- Brenda Nicole Sosa tenía 24 años y, tras convertirse en madre por tercera ocasión, falleció de Covid sin conocer a su bebé.

El caso ocurrió en Mendoza, Argentina, y acaparó la atención de la prensa nacional. Su historia la contó el diario Clarín. La joven tenía solo 24 años y era madre de otros dos niños, uno de cinco y otro de siete años. A inicios de mayo se contagió de coronavirus a días de dar a luz, por lo que tuvieron que ingresarla a un hospital para que recibiera atención, en donde la intubaron.

El pasado miércoles, la bebé nació por cesárea porque su madre estaba en coma inducido.

Tras el nacimiento, la mujer siguió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta que falleció.

Se despiden con un vídeo

La familia compartió un vídeo en redes sociales para advertir a otros de la pandemia.

“Puedes no creer en el virus y en la pandemia. Puedes decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médico, científico… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no puedes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales".

“Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Aunque no creas, puedes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años, QEPD, compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia”, aparece en el vídeo que se viralizó en redes sociales.