Breves de economía

México

Retrocede el crudo

El petróleo de exportación se cerró ayer en 53.43 dólares por barril, un retroceso de 1.36 dólares con respecto a la cotización anterior, informó Pemex. De acuerdo con Banco Base, el petróleo cerró la sesión con pérdidas debido a que continúa el nerviosismo en torno a una menor demanda, en un mercado en el que existe sobreoferta.



Cambio de nombres

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto para cambiar de nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.



Nestlé anuncia inversiones

La compañía Nestlé anunció inversiones por 700 millones de dólares para modernizar 17 fábricas en el país y aumentar productividad, eficientar procesos, así como ampliar su capacidad productiva. La empresa informó que con esta inversión se generarán más de 400 empleos directos y 4 mil indirectos en el país en los próximos años.



Estados Unidos

Tesla aumenta su valor

Las acciones de Tesla Inc subieron con fuerza luego de convertirse en el primer fabricante de automóviles estadounidense que cotiza en bolsa que cruza el umbral de los 100,000 millones de dólares en valoración, más que Ford Motor Co y General Motors Co combinados.



Japón

Segundo saldo negativo

El país registró en 2019 un déficit comercial de 15,000 millones de dólares, su segundo saldo negativo anual consecutivo, informó el gobierno.— EFE y Notimex

