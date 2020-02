Breves de economía

México

No habrá cuotas al acero

Estados Unidos no gravará con cuotas compensatorias por dumping ni por subvenciones las exportaciones mexicanas de acero al confirmarse que no dañaron su economía, informó la Secretaría de Economía de México en un comunicado.



Sudáfrica

Llamado a poner orden

El ministro de Finanzas sudafricano, Tito Mboweni, exhortó a los funcionarios del país a “poner la casa en orden” y atender con urgencia la situación crítica en que se encuentra la economía por la baja recaudación de impuesto y el incremento de la deuda.



China

Suspenden exportaciones

Ante la epidemia del coronavirus, el país asiático se vio en la necesidad de suspender actividades y exportaciones de sus fábricas, lo que junto con la consecuente falta de entrega de componentes e insumos diversos que demanda el sector manufacturero nacional, ha afectado directamente a la industria electrónica, señalaron autoridades del país.



Cuba

Cancelan contratos

Al menos dos compañías internacionales que participaban en importantes proyectos aeroportuarios y ferroviarios en Cuba han cancelado los contratos por temor a ser sancionadas por Estados Unidos.



Argentina

Anota una caída

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires anotó una caída del 5.65 %, hasta las 36.422,24 unidades, en medio de la incertidumbre en los mercados por el coronavirus.— EFE y Notimex

