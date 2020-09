Breves de economía

México

Lanzan tarjeta fintech

La primera tarjeta de crédito fintech (tecnofinanciera) 100% mexicana fue lanzada ayer por la firma Kapital con el objetivo de dar liquidez a personas y a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) para continuar sus proyectos de vida, planes de negocio y reactivar la economía del país.



China

Inflación aumenta

El principal indicador de la inflación en el país, el índice de precios al consumidor (IPC), aumentó 2.4 % interanual en agosto, tres décimas menos que en julio y un dato que iguala el registro más bajo en los últimos 20 meses, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



Estados Unidos

Wall Street se recupera

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 439.58 puntos y se situó en 27,940.47 unidades. El selectivo S&P 500 ascendió 2.02% o 67.12 puntos, hasta 3,398.96 enteros; mientras que el Nasdaq progresó 2.71% o 293.87 puntos, hasta 11,141.56 enteros, recuperando parte de las fuertes pérdidas registradas el martes.



Uruguay

“No puede ser freno”

El Mercosur no puede ser un freno para la integración nacional de los países que lo conforman en el logro de acuerdos comerciales con otras naciones, afirmó el presidente Luis Lacalle Pou.



Brasil

Efectos de no renegociar

Las exportaciones al Reino Unido en condiciones ventajosas, que anualmente suman cerca de 300 millones de dólares, pueden quedar indefinidas si ese país y la Unión Europea (UE) no renegocian las cuotas antes de finalizar 2020, señalaron los industriales brasileños. Actualmente las exportaciones en condiciones ventajosas de esos productos tienen un arancel cero, pero a partir del 1 de enero entrarán en vigor las nuevas tarifas de importación impuestas tras el Brexit. — EFE, AP y El Universal