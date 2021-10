Brian Laundrie. Investigadores hallan restos humanos en su búsqueda

MIAMI.- Las autoridades estadounidenses hallaron este miércoles en un parque en Florida restos humanos y artículos personales que se creen pertenecen a Brian Laundrie, la única "persona de interés" en el caso de la desaparición de Gabrielle Petito, hallada muerta en septiembre pasado en una reserva nacional del estado de Wyoming.

This piece of shit really took the time to add a sticker to the van #GabbyPetito after he murdered her. Your actions speak so loudly #BrianLaundrie . pic.twitter.com/omFMD71WWJ

Laundrie, de 23 años y quien había emprendido un viaje por Estados Unidos con Petito, su prometida, está desaparecido desde mediados de septiembre, una semana antes de que fuera encontrado el cadáver de la joven de 22 años en el Parque Nacional Grand Teton.

"We have been trying all week to talk to his family, to talk to Brian, and now they have called us," says North Port, FL PIO Josh Taylor of Gabby Petito's fiancé.



"We have gone to the home and they are saying that now they have not seen their son... it is another twist." pic.twitter.com/wSwFq2zRk8