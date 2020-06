Británicos que viajen a España no tendrán que guardar cuarentena

LONDRES.- Los ciudadanos del Reino Unido podrán viajar a España sin necesidad de guardar cuarentena a partir del domingo, anunció este sábado la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la cadena BBC.

No obstante, dijo que se tomará la temperatura a los pasajeros y se les pedirá que registren sus datos a fin de tenerlos localizados en caso de que se contagien de coronavirus.

