Madre, acusada de atropellar a su hijo de seis años y deshacerse del cuerpo

OHIO.-Una mujer en Ohio está bajo custodia de las autoridades tras ser acusada de atropellar a su hijo de seis años y de luego deshacerse del cadáver.

La sospechosa, identificada como Brittany Gosney, de 29 años, condujo hasta un área en la que no había residentes y lanzó el cuerpo del pequeño a un río.

Gosney reportó el pasado 28 de febrero que su hijo James Robert Hutchinshon desapareció, pero luego del interrogatorio confesó el crimen.

People informó que la documentación del caso señala que Gosney se llevó a su hijo porque quería abandonarlo ahí, pero el pequeño trató de subirse al auto y el vehículo lo arrastró. Posteriormente, la madre encontró al pequeño muerto en medio del estacionamiento con una herida en la cabeza, recogió el cadáver y se lo llevó a su casa.

David Birk, jefe de policía de Middletown, dijo en una conferencia que otros dos hijos de la sospechosa presuntamente estaban dentro del vehículo durante el incidente.

Asimismo, la policía reveló en un comunicado que el novio de Gosney, James Hamilton, de 42 años, también estuvo involucrado y ayudó a su novia a deshacerse del cuerpo del niño.

Brittany Gosney and her boyfriend James Hamilton in court this afternoon. Gosney charged with murder for allegedly killing her six-year-old son James Hutchinson. She and Hamilton also charged for disposing of child’s body by throwing it into the Ohio River. pic.twitter.com/c2JOfO4PmW