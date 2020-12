Broma en Día de Santos Inocentes: AMLO anuncia el “fin” de las mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que debido como en la mayoría de los medios de comunicación hay objetividad y se informa con responsabilidad y de manera profesional, su tradicional conferencia de prensa matutina desaparecerá.

Sin embargo, más tarde aclaró que el anuncio era una broma por el Día de los Santos Inocentes.

Al iniciar su conferencia de prensa, dijo: “Ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, porque hay más avances en la información”.

“La mayoría de los medios de comunicación en el país está cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional, hay noticias ciertas, veraces, hay objetividad en los medios, de modo que ya no hace falta que estemos todas las mañanas aquí informando. Vamos a tener una conferencia de prensa semanal, va a ser los miércoles, a las 12 del día. Todos los miércoles vamos a informar”, agregó.

En Palacio Nacional, el mandatario bromeó al señalar que Jesús Ramírez, vocero presidencial, daría a conocer de ahora en adelante información de su gobierno por medio de boletines, “como era antes”.

“Esta va a ser la última presentación de Ricardo (Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor) porque ya el lunes próximo ya no habrá mañanera, pero sí me puede acompañar los miércoles a las 12 del día”, dijo.

Una hora después, en el salón Tesorería, el presidente López Obrador informó que el anuncio hecho era una broma y que “ya quisieran los de la prensa conservadora. ¿Cómo creen que no vamos a tener la mañaneras? se frotarían las manos, toda la prensa conservadora, subvencionada”.

“Sería solo recibir los golpes. Vean los periódicos de hoy, no los he visto, pero no es necesario. Es obvio que todos están en contra de nosotros, la mayoría, no todos y lo mismo en los programas de radio, la televisión”.

Acerca de lo que se publica de su gobierno en las redes sociales, dijo: “Ahí hay más debate, hay mensajes de ida y vuelta ahí está más parejo. En cambio un noticiero de televisión, es lo que dicen, y no hay réplica, o la réplica se da hasta el día siguiente”, añadió AMLO.

Impuestos2021

El presidente AMLO aseguró que no habrá un aumento de impuestos para 2021.

”No aumento”

El mandatario informó ayer que pidió a la Secretaría de Hacienda que el ajuste inflacionario no entre en vigor el próximo 1 de enero y aseguró que no habrá un aumento de impuestos para 2021.

”Ajuste inflacionario”

"No será así (aumento de impuestos), lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario”.