Brote de salmonela es vinculado a cebollas rojas

EE.UU.— Un brote de salmonela que infectó a casi 400 personas en más de 30 estados de Estados Unidos se ha vinculado a cebollas rojas y se ha identificado a una empresa de California como la posible fuente, informaron funcionarios de salud federales.

La empresa Thomson International Inc., con sede en Bakersfield, California, notificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que retirará todas las variedades de cebolla que pudieron haber estado en contacto con las cebollas rojas potencialmente contaminadas debido al riesgo de contaminación cruzada, informó en un comunicado la FDA.

El retiro incluye cebollas rojas, blancas, amarillas y dulces de Thomson Internacional, agregó la agencia.

Salmonella outbreak update: Do not eat, serve, or sell onions from Thomson International, Inc., or food made with them. This includes red, white, yellow, and sweet onions. 396 illnesses in 34 states.