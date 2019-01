Buque de investigación chino choca contra un iceberg en la Antártida

PEKÍN (EFE).- El buque de investigación chino Xuelong (“Dragón de Nieve”) colisionó contra un iceberg en el mar de Amundsen, en el oeste de la Antártida.

La información apunta que el choque se registró el pasado sábado cuando el rompehielos, que viajaba a una velocidad de 5.5 kilómetros por hora, colisionó con la masa de hielo debido a la mala visibilidad por culpa de la niebla.

El accidente rompió el mástil del Xuelong y dañó los laterales del buque, aunque no provocó problemas en los motores, tanques de agua o equipos de navegación y de comunicación; asimismo, ningún tripulante resultó herido.

Las fotografías muestran grandes bloques de hielo y nieve que cubren la parte frontal del barco; según la cadena estatal CCTV, se habrían depositado hasta 250 toneladas sobre la proa y la cubierta frontal.

Pekín envió equipos de emergencia para comprobar el estado del barco y de la tripulación y para reparar las partes dañadas.

Según un comunicado publicado hoy en la página del Ministerio de Recursos Naturales, el Xuelong ya se encuentra en “estado normal” y abandonó la zona de concentración de icebergs del mar de Amundsen para continuar con su expedición científica.

El Xuelong, que fue diseñado para el transporte de carga cuando fue construido en Ucrania en 1993 y convertido posteriormente en un buque de investigación, ha llevado a cabo docenas de expediciones científicas al Ártico y la Antártida.

Las autoridades chinas comenzaron a construir un Xuelong 2 en diciembre de 2016 y esperan que comience sus operaciones en la primera mitad de este año.

#China's only #icebreaker, #XUELONG (Snow Dragon), was damaged Saturday when it hit an #iceberg off the Zhongshan station in #Antarctica. Vessel is key to China's extensive Antarctic efforts. (1st shot is file foto) https://t.co/gU87EQ0nBk and https://t.co/6YRG6KaeUn pic.twitter.com/gXlD5B06Nw

— Chris Cavas (@CavasShips) January 22, 2019