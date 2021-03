Burdeles abandonados

Sexoservidoras de Turquía afectadas por la pandemia

ESTAMBUL (EFE).— El cierre de burdeles y los toques de queda como medida preventiva contra la pandemia ya propició una gran inseguridad y pobreza de la prostitución en Turquía, una actividad legal pero aún carente de muchos derechos.

“El coronavirus ha dejado a muchas trabajadoras sexuales en una situación muy difícil. La mayoría no tiene derechos laborales, como seguro de desempleo o baja remunerada, y sufre económicamente por el coronavirus, el cierre de burdeles y la disminución de clientes”, afirma Pembe Hayat, una ONG que apoya a las prostitutas.

Pese a ser una actividad legal, de casi 150,000 trabajadoras sexuales que hay en Turquía, solo 2,600 trabajan en burdeles con contrato laboral, según un estudio de la Universidad de Ankara.

Tras un año de restricciones por la pandemia, las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales denuncian que las que tienen contrato no reciben ayudas de sus empleadores ni del Estado, de modo que se han visto obligadas a trabajar de forma precaria.

“Dejaba este trabajo cuando encontraba uno normal. Tenía un buen trabajo, pero durante la pandemia me despidieron y no pude encontrar otro, así que he vuelto al trabajo sexual“, señala una joven que se identifica como Narin, al diario Gercek Gundem.

La mayoría de trabajadoras sexuales que ejercían en bares clandestinos y en la calle, intentan sobrevivir encontrando clientes en redes sociales.

Cansel Derya Karagoz, de 45 años y que ejerce la prostitución desde hace 20, considera que contactar clientes así es más seguro para muchas trabajadoras sexuales.

“Estás en casa, tienes el teléfono del cliente que va a venir, lo puedes identificar. Es mejor que estar en la calle”, comenta a “EFE”.

Basta con poner el nombre de una ciudad o barrio de Turquía en el buscador de cualquier red social como Twitter, Instagram o TikTok, y enseguida aparecen anuncios de trabajadoras sexuales, aunque las cuentas se ven constantemente canceladas por las políticas de privacidad y censura de las plataformas.

“Yo uso Instagram. Allí no puedo poner nada sexual, tan pronto como lo pongo me cancelan la cuenta. Si la abres de nuevo, te la vuelven a bloquear”, dice Karagoz.

“No podemos trabajar en la calle por el coronavirus, no podemos comer de Twitter, entonces, ¿De qué comemos?”, se queja.

Karagoz explica que ella y sus compañeras “ya tocaron fondo” y que nunca se han encontrado en una situación tan precaria.

“Antes teníamos una red de ayuda y cuando una no podía pagar (el alquiler) nos ayudábamos entre nosotras, pero ahora eso no funciona. No me puedo pagar ni mi propio alquiler, me tengo que proteger”, lamenta Karagoz.

Guía de técnicas

A la falta de ingresos se le añade la exposición al contagio del coronavirus cuando ejercen. Pembe Hayat publicó una guía de técnicas para evitar la infección durante su actividad, como desinfectarse antes y después de ver un cliente y ofrecer alternativas al acto sexual como masajes o shows eróticos vía online.

“Usamos líquidos desinfectantes, te lo aplicas, se lo aplicas al cliente. Se mantiene la distancia entre las bocas... pero los cuerpos se tocan. Así nos protegemos. Tenemos que trabajar, pero hay un riesgo”, lamenta Karagoz.

Karagoz comenta que muchas de sus compañeras han pasado el coronavirus y que siguen trabajando pese al riesgo de contagio.

“Un amiga mía muy cercana, se llamaba Gul. Tenía 64 años y estaba obligada a ejercer como trabajadora sexual porque necesitaba sobrevivir. Murió de Covid-19, es muy doloroso, añade.

Transexual Vida

La vida para Cansel nunca ha sido fácil. Ha sido trans desde los 20 años y dejó a su familia.

Dificultades

El trabajo sexual le aparece como la única opción para ganarse la vida, con todas las dificultades físicas y mentales que conlleva junto con el miedo a la violencia contra las personas trans.

Tasa de asesinatos

Turquía tiene la tasa de asesinatos de transexuales más alta en los últimos 10 años en Europa, con alrededor de 60 personas trans asesinadas, según el informe la Supervisión de Trans Asesinados (TMM por sus siglas en inglés). La pandemia del Covid-19 agregó otra amenaza mortal a la ya difícil situación de Cansel.