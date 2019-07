Buscan a dos sospechosos en el caso del tiroteo de Brooklyn

NUEVA YORK.— Las autoridades buscan a dos individuos sospechosos de abrir fuego contra un evento al aire libre en el barrio Brooklyn de Nueva York.

El ataque contra el evento “Old Timers” dejó un muerto y 11 heridos. Ocurrió la noche del sábado; justo cuando la gente en el evento comenzaba a dispersarse.

“Había mucha gente relajándose y pasándola bien”, dijo Kaseem Collins, de 19 años, al Daily News.



Luego comenzaron los balazos, y “todos comenzamos a correr. Me alejé corriendo lo más rápido que pude. Pensé que me iba a caer un balazo”.

El comisionado de la policía de Nueva York, James P. O’Neill, dijo al canal NY1 que las autoridades no tienen a un sospechoso y que se desconoce si había más de un atacante. Dijo que 12 personas fueron abaleadas, pero no quedó claro el móvil del ataque.

Un hombre de 38 años murió de un solo balazo en la cabeza, dijo un portavoz de la policía de la ciudad de Nueva York. No se reveló su identidad.

O’Neill dijo que seis de los heridos ya fueron dados de alta del hospital. No reveló cómo están los otros cinco. Horas después, un portavoz de los bomberos de la ciudad de Nueva York dijo que algunos estaban en condición grave.

En conferencia de prensa el domingo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio dijo que el evento “es un ejemplo de la mejor que ofrece la comunidad de Brownsville” y lamentó el tiroteo como “una tragedia” que no define a ese vecindario.

#Breaking 1 dead after at least 12 people are shot in #Brownsville #Brooklyn Saturday night according to police sources. #NYPD still on the scene investigating why someone opened fire at a block party. @ny1 pic.twitter.com/kaxovZWr7H