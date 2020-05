Buscan a hombre que escupió a trabajadora del Metro; murió por Covid-19

LONDRES.- Una trabajadora de un estación de metro de Londres falleció de Covid-19; después de ser contagiada por un hombre que le escupió en la cara, informó la Asociación de Transporte de Empleados Asalariados (TSSA).

Belly Mujinga, de 47 años y de ascendencia afroamericana, sufría problemas respiratorios y trabajaba en la céntrica estación de Victoria; en la capital, cuando fue agredida el pasado 22 de marzo mientras estaba con otra colega.

Según indicó a la cadena BBC el marido de la víctima, Lusamba Gode Katalay; el hombre que atacó a su esposa se acercó a ella para preguntarle, primero, qué hacía en esa estación; antes de comunicarle que él estaba infectado con el virus y de escupir a las dos mujeres.

A los pocos días de ese incidente, ambas empleadas cayeron enfermas con la Covid-19 y Mujinga tuvo que ser ingresada en el hospital de Barnet (al norte de la capital) el pasado 2 de abril.

La mujer, que tenía una hija de 11 años, terminó siendo conectada a un ventilador y falleció a los tres días de su hospitalización.

Manuel Cortes, el secretario general de su sindicato (TSSA), afirmó que los integrantes de esta plataforma se sentían "conmocionados y devastados" por su muerte.

"Como persona vulnerable dentro de la categoría de personal de riesgo, y siendo su condición conocida para su empleador, hay preguntas sobre por qué no se le retiró de las tareas de primera línea a comienzos de esta pandemia".

Govia Thameslink: Justice for Belly Mujinga. - Sign the Petition! https://t.co/DhkfnNrFH2 via @UKChange