Buscan a Vanessa Guillén, una soldado hispana desaparecida

Vanessa Guillén, una soldado hispana de 22 años que está desaparecida desde el pasado 22 de abril; habría sido secuestrada por un sargento que la acosaba sexualmente, según declaró su madre a medios locales en Houston, Texas.

La familia de la joven acusa a las autoridades de la base militar Fort Hood, donde Vanessa prestaba sus servicios, de ocultar información sobre la desaparición de la joven.

Sus pertenencias (unas llaves, cartera y documentos) fueron encontrados en el estacionamiento de Escuadrón de Ingenieros Regionales, donde trabajaba.

Gloria Guillén, madre de la militar, declaró que en febrero pasado su hija le confesó que estaba siendo acosada por un sargento. Le dijo que tenía miedo de denunciar, pues pensaba que nadie iba a creerle.

Para la familia, el hecho de que las autoridades de Fort Hood no hayan presentado avances en el caso, ni presentado vídeos del día y lugar de la desaparición –tratándose de una base militar- solo les hace sospechar que están intentado ocultar algo o proteger a alguien.

La madre de Vanessa sospecha que su hija pudo ser secuestrada por el sargento que le mencionó, en colaboración de otra persona. Dijo que ya tiene un posible nombre, que entregaría al Comando de Investigación Criminal del Ejército, que se encarga del caso.

