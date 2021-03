Encuentran muerta a primera militar transexual en Corea del Sur

SEÚL.- Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Byun Hee-soo, símbolo de la lucha por los derechos LGTBI en Corea del Sur, donde el año pasado se convirtió en la primera militar transexual del país antes de ser expulsada por el ejército tras someterse a cirugía genital.

El personal del centro terapéutico que trataba a Byun en el vecindario de la ciudad de Cheongju, donde vivía la soldado, llamó hoy al teléfono de emergencias para notificar que no habían podido contactarla en los últimos tres días.

OMG this is heartbreaking. Byun Hee-soo, the S. Korean transgender soldier who was forcibly discharged from the military after undergoing gender confirming surgery, has been found dead.



May Byun rest in peace.https://t.co/wUhOpPHCZE — Raphael Rashid (@koryodynasty) March 3, 2021

Así encontraron el cuerpo de Byun Hee-soo

Los bomberos lograron acceder a su domicilio, donde encontraron el cuerpo de Byun, de 23 años.

Byun Hee-soo loved her job, loved her country.



She said she wanted to "stay in the front line and continue to be a soldier who protects my country."



She was disgracefully kicked out the military, known to despise LGBTQ people.



She will be remembered for her fight, and courage. https://t.co/RmYvyu7YWf — Raphael Rashid (@koryodynasty) March 3, 2021

Según el centro terapéutico, la mujer había intentado quitarse la vida hacía tres meses y la policía investiga ahora su fallecimiento sin informar por el momento sobre la causa, según la agencia Yonhap

Tras obtener el visto bueno de su unidad, Byun, que nació con órganos genitales masculinos, se sometió en diciembre de 2019 a una cirugía para extirparlos.

La primera militar transexual

Byun Hee-soo, who enlisted in the South Korean army as a man and wanted to continue serving as a woman after her sex reassignment surgery, found dead at home- Yonhap reports.



The military panel had discharged her saying she “violated regulations” and rejected her appeal last yr https://t.co/ZttIsrENNo — Jihye Lee 이지혜 (@TheJihyeLee) March 3, 2021

Su caso atrajo la atención de la opinión pública surcoreana porque se convirtió en el primer miembro del ejército en cambiar de sexo durante el servicio activo.

Cuando la entonces sargento retornó a su puesto como conductora de tanques, un equipo médico la examinó y consideró que padecía "discapacidad mental", amparándose en la normativa de reclutamiento que impide el acceso al ejército a transexuales al considerar que sufren discapacidad por "desorden de identidad de género".

El ejercito surcoreano la expulsó

El ejército surcoreano la expulsó a finales de enero de 2020 y el pasado julio rechazó su recurso para ser readmitida, por lo que Byun presentó una demanda administrativa contra esa decisión argumentando que era inconstitucional.

En diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surcoreana, órgano público independiente cuya misión es promover los derechos básicos en el país asiático, estimó que la decisión del ejército carecía de base legal.